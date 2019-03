Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat Zukunftshoffnung Peter Pokorny langfristig an den Club gebunden. Der 17-jährige Slowake erhält einen ab Sommer gültigen Fünf-Jahres-Vertrag, gaben die Salzburger am Montag bekannt. Pokorny ist derzeit beim Zweitligisten FC Liefering tätig. Für das Zweitteam der Salzburger hat der defensive Mittelfeldspieler in dieser Saison bisher 14 Ligaeinsätze absolviert.

Quelle: APA