Salzburg baute Liga-Führung aus und tankte Selbstvertrauen

Drei Tage nach dem Last-Minute-Remis in San Sebastian hat Salzburg einen Kraftakt der anderen Art hingelegt. Gegen defensive St. Pöltner waren die "Bullen" am Sonntag stets ungefährdet, erst im Finish aber wurde aus einem knappen Erfolg noch ein 4:0-Kantersieg. "Es ist mit Sicherheit wichtig für unser Selbstvertrauen", meinte Hannes Wolf im Hinblick auf das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. 1:0 für Salzburg – Hannes Wolf trifft per Elfmeter.