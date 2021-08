Salzburg bindet Torhüter Köhn bis 2025 an den Club

Philipp Köhn hat seinen Vertrag bei Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg vorzeitig verlängert und eine neue Vereinbarung bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Das gab der Bundesliga-Club am Montag bekannt. Der Doppelstaatsbürger der Schweiz und Deutschlands war noch in der vergangenen Spielzeit an den Schweizer Zweitligisten FC Wil verliehen gewesen, mit Saisonbeginn kehrte der 23-Jährige zurück und etablierte sich daraufhin als neue Einser-Option im eigenen Kasten.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Köhn wird großes Vertrauen des Vereins zuteil