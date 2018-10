Salzburg bleibt trotz erstem Punkteverlust gelassen

In Wals-Siezenheim ist am Samstag eine stolze Serie zu Ende gegangen. Red Bull Salzburg gab mit dem 1:1 gegen Wacker Innsbruck erstmals in dieser Fußball-Bundesliga-Saison und erstmals in einem Meisterschafts-Heimspiel in diesem Jahr Punkte ab. Von einer Trauerstimmung war man bei den "Bullen" aber weit entfernt.

SN/APA (KRUGFOTO) Trainer Rose ärgerte Schlamperei in der Defensive