Salzburg-Coach Rose setzt in Liga auf Rotation

Salzburg-Trainer Marco Rose hat im Ligaschlager beim SV Mattersburg am Sonntag Rotationen in seiner Elf angekündigt. "Ich werde frische Spieler bringen. Aber ich habe das totale Vertrauen in jeden unserer Spieler. Wir haben hinten nach richtig gute Jungs", sagte Rose am Freitag. Spielerwechsel seien mit Blick auf das dichte Programm in Liga und Europa League - "alternativlos".

SN/APA (dpa)/Bernd Thissen Marco Rose braucht frische Spieler