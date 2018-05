Salzburg drittjüngstes Meisterteam in Europas Top-26-Ligen

Red Bull Salzburg ist der drittjüngste Meister in Europas Top-26-Ligen. Das hat eine Auswertung des im Schweizer Neuchatel ansässigen International Centre for Sports Studies (CIES) ergeben. Mit einem Durchschnittsalter von 24,55 Jahren werden die "Bullen" in dieser Hinsicht nur von Kroatiens Champion Dinamo Zagreb (24,37) und dem niederländischen Meister PSV Eindhoven (24,42) übertroffen.

SN/APA/KRUGFOTO Nur bei Dinamo Zagreb und PSV Eindhoven sind die Spieler noch jünger