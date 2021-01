Salzburg empfängt Ried - LASK gastiert beim WAC

Salzburg will den Platz an der Sonne in der Fußball-Bundesliga nicht abgeben und sich bereits für die internationalen Aufgabe im Februar einstimmen. Im Heimspiel gegen die SV Ried peilt der Titelverteidiger am Mittwoch (18.30 Uhr) den nächsten fix eingerechneten Dreier an. Zur gleichen Zeit empfängt die WSG Tirol den SCR Altach. Um 20.30 Uhr gastiert zum Abschluss der 14. Runde der LASK beim Wolfsberger AC.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Rieds Grüll steht bei Salzburg unter Beobachtung