Salzburg erhielt Meisterteller - Konfetti im leeren Stadion

Die Coronavirus-Pandemie hat zwar nichts an den Machtverhältnissen im österreichischen Fußball verändert, aber zumindest Abwechslung in die schon traditionellen Meisterfeierlichkeiten von Red Bull Salzburg gebracht. Ihren siebenten Titel in Folge mussten die "Bullen" am Mittwoch in einer leeren Red Bull Arena bejubeln, was sich jedoch auf die Laune der Profis nicht sonderlich negativ auswirkte.

SN/APA/BARBARA GINDL Siebenter Meisterteller in Folge