Salzburg feiert ungefährdeten Auswärtssieg in Ried

Red Bull Salzburg hat in der achten Runde der Fußball-Bundesliga inmitten der beiden Champions-League-Highlights einen souverän Auswärtssieg eingefahren. Die Bullen feierten am Samstag einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg bei der SV Ried. Mit dem sechsten Ligasieg in Folge bleibt der Serienmeister aus Salzburg an der Tabellenspitze. Die Generalprobe für das Duell mit dem FC Chelsea am Dienstag war somit geglückt.

Benjamin Sesko (5.) und Junior Adamu (15.) stellten für Salzburg bereits in der Anfangsviertelstunde die Weichen auf Sieg. Christoph Monschein verpasste mit einem verschossenen Elfmeter in Hälfte eins den Anschluss (30.). Kurz vor der Pause sah Leo Mikic (42.), kurz nach Wiederanpfiff Junior Adamu (54.) die rote Karte. Im zweiten Spielabschnitt machte Noah Okafor alles klar (71.). Die Rieder warten seit mittlerweile sechs Bundesliga-Spielen auf einen Erfolg und belegen aktuell den elften und vorletzten Tabellenplatz. Gegen Ligakrösus Salzburg sind die Oberösterreicher seit zehn Liga-Duellen sieglos. Die Rotation bei Salzburg hielt sich in Grenzen. Trainer Matthias Jaissle veränderte seine Startelf im Vergleich zum Duell mit dem AC Milan an vier Positionen. Sesko und Adamu bildeten den neu formierten Doppelsturm, Innenverteidiger Bernardo und Sechser Lucas Gourna-Douath rückten ebenso in die Startelf. Salzburg legte überfallsartig los und agierte äußerst effizient. Bereits in Minute fünf brachte Sesko nach einem gut getimten Lochpass von Mauritus Kjaergaard den Serienmeister in Führung. Nach einer Viertelstunde erhöhte Adamu mit dem erst zweiten Torschuss nach einer Flanke von Nicolas Capaldo per Kopf auf 2:0. Mit Fortdauer der Partie fanden die Rieder etwas besser ins Spiel. Nach einem Foul von Bernardo an Marcel Ziegl im Sechzehner zeigte Schiedsrichter Markus Hameter auf den Elfmeterpunkt. Christoph Monschein schoss den Ball rechts am Tor vorbei. Kurz vor der Pause sah Mikic die rote Karte, nachdem er Gourna-Douath mit den Fuß im Gesicht getroffen hatte. Die Überzahl der Salzburger währte allerdings nicht lange. Torschütze Adamu wurde nach einem Schlag ins Gesicht von Gegenspieler Platovic des Platzes verwiesen. Die Bullen dominierten weiterhin das Spielgeschehen. Nach knapp einer Stunde verpasste Kjaergaard mit einem Stangenschuss die endgültige Vorentscheidung (60.). Diese führte der eingewechselte Okafor in der 71. Minute herbei, als er aus kurzer Distanz souverän einschob. Die Salzburger schalteten im Laufe der zweiten Halbzeit im Hinblick auf die Aufgabe am Dienstag einen Gang zurück. Ried konnte aber auch daraus kein Profit schlagen und blieb vor dem Tor der "Bullen" harmlos. In dem gesamten Spiel verbuchten die Oberösterreicher keinen Schuss auf das Tor. Das Match zum Nachlesen im Liveticker