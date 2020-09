Salzburg-Filiale Ried will sich wieder in Bundesliga etablieren

Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen WSG Tirol endet für die SV Ried ein über dreijähriges Dasein als Zweitligist. Die Innviertler spielen wieder in Österreichs Fußball-Oberhaus, und geht es nach Trainer Gerald Baumgartner, dann soll das noch lange so bleiben. Dabei sollen dem Salzburger einige Landsleute helfen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Rieder haben in der Bundesliga einiges vor