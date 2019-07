Salzburg gab Offensivspieler Honsak an Darmstadt ab

Fußball-Meister Salzburg hat Offensivspieler Mathias Honsak am Freitag in die zweite deutsche Liga an den SV Darmstadt abgegeben. Der 22-Jährige, zuletzt bei der U21-EM im Einsatz, unterschrieb bei den Darmstädtern einen Dreijahresvertrag. Honsak war bereits in der abgelaufenen Saison leihweise in der zweiten deutschen Liga für Holstein Kiel tätig.

Davor hatte Salzburg den Wiener auch an die SV Ried und den SCR Altach verliehen gehabt. Für die Salzburger Profis bestritt der ehemalige Liefering-Spieler kein einziges Pflichtspiel. Quelle: APA