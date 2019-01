Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat Mittelfeldspieler Marc Rzatkowski an die New York Red Bulls abgegeben. Der Deutsche war im Vorjahr von den Salzburgern bereits an den Club aus der Major League Soccer verliehen gewesen, am Donnerstag verpflichteten die New Yorker den 28-Jährigen ablösefrei.

Quelle: APA