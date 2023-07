Salzburg-Geschäftsführer Reiter sieht keine Unruhe

Sollte sich die Bundesliga-Konkurrenz nach turbulenten Tagen bei Salzburg Hoffnungen auf einen schwächelnden Serienmeister gemacht haben, so sei das legitim, aber umsonst. Das ließ Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter bei der Vorstellung von Neo-Trainer Gerhard Struber am Montag durchblicken. "Diese Unruhe, die immer herbeigesehnt wird, habe ich beim Spiel in Altach überhaupt nicht gespürt", sagte Reiter. "Ganz im Gegenteil: Ich spüre eine Riesen-Aufbruchstimmung."

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Reiter mit klarer Absage an die Konkurrenz

Er erlebe diesbezügliche Hoffnungsschimmer immer wieder, etwa nach Spielerabgängen. "Es soll ja auch ein Wettbewerb sein. Es ist auch berechtigt, dass sich andere Mannschaften aufgrund von Änderungen bei uns Hoffnungen machen. Und es ist unser Job (zu zeigen), dass diese Berechtigung nicht da ist. Wir werden das beweisen, werden wieder vorangehen", betonte der 52-jährige Geschäftsführer der "Bullen". Mit den zuletzt kommunizierten Abgängen von Sportdirektor Christoph Freund zum FC Bayern und Trainer Matthias Jaissle zu Al-Ahli sei eine "sehr spezielle Situation mit zwei grundsätzlich verschiedenen Themen" eingetroffen. "Trainerwechsel sind bei uns mittlerweile relativ normal. Alle zwei Jahre hat sich der Trainer verändert. Was nicht normal ist, ist, dass sich bei uns der Sportdirektor ändert." Freunds Abgang sei jedoch "ganz anders gemanagt" als die Trainer-Nachfolge für den überraschend nach Saudi-Arabien abgewanderten Jaissle. "Der Christoph macht den Kader fertig und wir haben eine super Übergangsphase hin zum Bernhard (Seonbuchner). Darauf sind wir sehr gut vorbereitet", betonte Reiter mit Blick auf den noch bis 1. September in Salzburg tätigen Freund. Seonbuchner trachtet nach einem "vernünftigen Übergang", sodass "im Idealfall vielleicht sogar ein geräuschloses Verabschieden vom Christoph möglich ist".