Salzburg gewinnt Test gegen Ligakonkurrent Ried 3:1

Red Bull Salzburg hat auch das zweite Testspiel für die Frühjahrssaison gewonnen. Der Serienmeister behielt am Dienstag im Trainingszentrum Taxham im Duell mit Bundesliga-Rivale SV Ried mit 3:1 die Oberhand. Benjamin Sesko (14.), Topstürmer Karim Adeyemi (46.) und Oumar Solet (75.) machten den Favoritensieg perfekt. Nikola Stosic (15.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Für Salzburg endete nach dem 6:0 gegen Amstetten auch das zweite Vorbereitungsspiel siegreich.

Ried ist demgegenüber nach einem 1:1 gegen Zweitligist Vorwärts Steyr weiter sieglos. Am Samstag (15.00 Uhr) messen sich die Salzburger an gleicher Stelle mit der Admira neuerlich mit einem Liga-Konkurrenten. Ried ist an diesem Tag gegen die Juniors Oberösterreich im Einsatz.