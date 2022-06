Salzburg gibt Sangare leihweise an Waregem ab

Fußball-Meister Salzburg hat Mittelfeldspieler Mamadou Sangare leihweise an den belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem abgegeben. Der 19-jährige Malier geht für eine Saison nach Belgien, wie die "Bullen" am Mittwoch bekanntgaben. Sangare spielte in der vergangenen Saison bereits leihweise beim GAK in der 2. Liga, davor hatte er für Salzburgs Farm-Team FC Liefering gespielt.