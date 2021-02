Salzburg gibt Torhüter Coronel an New York Red Bulls ab

Fußball-Meister Salzburg hat Torhüter Carlos Coronel an den Schwesternclub New York Red Bulls abgegeben. Der 24-jährige Brasilianer wird per Leihvertrag bis Jahresende zum vom Salzburger Gerhard Struber trainierten Club der Major League Soccer wechseln, wie der Bundesliga-Spitzenreiter am Freitag bekanntgab. Coronel besitzt bei Salzburg noch einen Vertrag bis 2023. Er brachte es bisher auf elf Pflichtspiel-Einsätze in Salzburgs Profi-Team.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Salzburg-Torhüter Coronel (r.) geht nach New York