Salzburg-Goalie Stankovic vor Absprung zu AEK Athen

Cican Stankovic könnte Österreichs Fußball-Meister Salzburg nach sechs Jahren in Richtung Griechenland verlassen. AEK Athen soll sich mit den Salzburgern bereits auf eine Ablösesumme im Bereich von knapp über einer Million Euro für den 28-jährigen Goalie geeinigt haben, berichteten am Montag griechische Medien. Salzburg bestätigte der APA den Transfer nicht. AEK hat die Saison auf Platz vier abgeschlossen und spielt demnächst in der Conference-League-Qualifikation (2. Runde).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Salzburg-Goalie Stankovic plant offenbar den Abflug