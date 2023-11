Salzburg gegen Hartberg als Hit der 15. Runde

Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg empfängt am Samstag (17.00 Uhr) im Spitzenspiel der 15. Runde den Tabellen-Vierten Hartberg. Der LASK will unterdessen nach dem 0:2 gegen Blau-Weiß Linz im Heimspiel gegen die WSG Tirol wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Sturm Graz steht gegen Tabellen-Schlusslicht Austria Lustenau vor einem Pflichtsieg.

Dass Hartberg so weit vorne zu finden sind, kommt für Salzburg-Coach Gerhard Struber nicht überraschend. Dennoch wolle man "in dieser finalen Phase auf Punktejagd gehen", sagte der 46-Jährige vor dem Topspiel der 15. Runde.

Von 13 Liga-Duellen mit Hartberg hat Salzburg zwölf für sich entschieden, am 14. Dezember gab es ein 2:2-Unentschieden in Hartberg. Aktuell liegen die Steirer jedoch nur fünf Punkte hinter dem Goliath. Im Cup-Achtelfinale setzte sich der Favorit auswärts vor drei Wochen erst im Elfmeterschießen durch. "Aber das war ein K.o.-Spiel, eine andere Situation", sagte Struber. "Umgekehrt haben wir das erste Spiel in Hartberg souverän gelöst", verwies er auf den 5:1-Sieg in der 4. Runde. Seit damals habe sich der TSV "gut entwickelt. Sie haben eine Spielstärke und definieren sich über Ballbesitz."

Hartberg-Trainer Markus Schopp meinte, dass man sich in den beiden Spielen gegen die "Bullen" nicht für den Aufwand belohnt habe. "Im Cup haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, in der Meisterschaft über weite Strecken. Aber wir haben verloren und sind aus dem Cup ausgeschieden."

Hinsichtlich des Samstags denke er, "dass wir richtig gut vorbereitet sind und meine Mannschaft nicht nach Salzburg fährt, um den Moment zu genießen, sondern um ein gutes Spiel zu machen". Wenn es gelinge, "90 Minuten lang das auf den Platz zu bringen, was uns in den ersten beiden Partien größtenteils schon gelungen ist, dann kann es auch ein wunderschöner Tag für den TSV Hartberg werden".

Beim LASK schwebt vor dem Heimspiel gegen die WSG Tirol der Begriff des Pflichtsiegs im Raum, wobei es laut Trainer Thomas Sageder keine "kleinen Gegner" gibt. "Für uns ist wichtig, dass wir extrem effizient sind. Bei so einem Spiel hilft es, dass wir vielleicht ein schnelles Tor schießen. Und es ist wichtig, dass man nicht ungeduldig wird." Das Hinspiel war im August in Innsbruck mit einem 1:1-Remis zu Ende gegangen. Da habe man sich "de facto selber geschlagen", führte der Cheftrainer der Athletiker aus. "Für uns gilt es, dass uns so etwas nicht mehr passiert", nahm er auf mehrere Spiele dieser Art bisher Bezug.

Die auf Platz elf liegenden Tiroler holten in der 14. Runde mit einem 5:1 gegen Altach den zweiten Saisonsieg, den ersten seit 17. September. Nun erwartet die WSG bei ihrem ersten Auftritt im neuen Linzer Stadion eine schwierigere Aufgabe. Im Kader wird diesmal auch wieder Bror Blume sein, der nach einem langwierigen Knochenödem in das Aufgebot von Cheftrainer Thomas Silberberger zurückkehrt und nach fast sechs Monaten Verletzungspause sein Comeback feiern könnte.

Für Silberberger steht grundsätzlich fest: "Wir brauchen einen perfekten Tag, um in Linz etwas zu holen." Positiv stimmte ihn vor der Fahrt nach Oberösterreich, dass er fast alle Mann an Bord hat. "Der Einzige, der nicht fit ist, ist Valentino Müller mit seiner Achillessehnenverletzung", sagte der Langzeit-Coach der Wattener.

Schlusslicht Austria Lustenau kommt unterdessen schwer angeschlagen zum Tabellenzweiten Sturm Graz. Sturm-Coach Christian Ilzer hatte nach der Länderspielpause dennoch warnende Worte für seine Truppe parat. "Lustenau hat ein neues Trainerteam, das ist ein kleiner 'Blindflug'", sagte der 46-Jährige vor dem Duell mit den nach wie vor sieglosen Vorarlbergern. Diese müssen tatsächlich auf den Trainereffekt hoffen.

Lustenaus Interimscoach und Sportchef Alexander Schneider seien trotz der tristen Situation durchaus in der Lage, "gute Energie und Aufbruchsstimmung", "neue Impulse und neue Effekte" bei der chronisch erfolglosen Austria zu verbreiten, meinte Ilzer. "Es wird kein einfaches Spiel gegen einen Gegner, der durch die Einzelspieler Qualität hat, der im Konter sehr gut agiert. Da müssen wir gegen den Ball sehr scharf sein."

In Lustenau wurde zu Beginn der Länderspielpause die fast zweieinhalbjährige Ära von Coach Markus Mader beendet, Sportchef Schneider führt interimsmäßig auch das Trainerzepter. "Neben anstrengenden Trainingseinheiten war es uns wichtig, dass wir auch viel mit dem Kopf arbeiten", betonte der Deutsche. "Die Spieler mussten ihre Köpfe frei bekommen und wieder die Lust, Fußball zu spielen, entfachen. Ziel war es, dass man trotz der schwierigen Situation mit einem gewissen Selbstvertrauen auf den Platz geht und alles aus sich rausholt, um den Karren selbst aus dem Dreck zu ziehen."