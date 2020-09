Salzburg hofft auf Sieg bei CL-Play-off-Generalprobe in Ried

Fußball-Meister Red Bull Salzburg bestreitet am Samstag im Bundesliga-Match bei der SV Ried die Generalprobe für das Rückspiel im Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv. Im Hinblick auf das Duell mit den Israelis am Mittwoch in Wals-Siezenheim wird Trainer Jesse Marsch im Innviertel wohl den einen oder anderen Stamm-Akteur schonen, dennoch ist eine Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie fest eingeplant.

SN/APA/KRUGFOTO Salburg wird erneut rotieren