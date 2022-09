Salzburg hofft gegen WSG Tirol auf gute Milan-Generalprobe

Erst das "Westderby", dann der erste "Königsklassen-Kracher": Bei Serienmeister Salzburg steht vor dem Duell mit der WSG Tirol am Samstag (17.00 Uhr) bereits alles im Zeichen von AC Milan. Gegen den italienischen Meister geht es drei Tage später um einen guten Start in die Champions League, weshalb Salzburgs Trainer Matthias Jaissle vor der Generalprobe in der 7. Runde der Fußball-Bundesliga einen ganz besonderen Auftrag an seine Truppe hat.

SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Jaissle will noch nicht an Milan denken