Salzburg holt Gourna-Douath von Saint-Etienne

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Mittwoch die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath vermeldet. Der 18-jährige Franzose kommt von AS Saint-Etienne und soll die "Bullen" laut diversen Medienberichten 15 Millionen Euro gekostet haben. Damit wäre der französische U19-Teamkapitän der Rekordtransfer in der heimischen Bundesliga. Die Salzburger nahmen in diesem Sommer aber auch schon über 70 Millionen Euro aus Spielerverkäufen ein.

SN/APA/AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Gourna-Douath ab sofort ein Salzburger