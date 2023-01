Salzburg holt Italiens U16-Nationalspieler Ciardi von Inter

Red Bull Salzburg hat aus der Akademie von Inter Mailand den italienischen Nachwuchs-Nationalspieler Alessandro Ciardi verpflichtet. Der seit wenigen Tagen 16-Jährige wurde bis Juni 2025 unter Vertrag genommen, wie Österreichs Fußball-Serienmeister am Dienstag bekannt gab. Ciardi wird vorerst in Salzburgs U18 zum Einsatz kommen. Der Mittelfeldspieler agierte zuletzt im italienischen U16-Nationalteam, im vergangenen Dezember traf er in einem Testspiel gegen Österreich.