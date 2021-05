Salzburg holte nach 2:0 gegen Rapid wieder Meistertitel

Red Bull Salzburg steht zum achten Mal in Folge als österreichischer Fußball-Meister fest. Ausgerechnet mit einem 2:0-Prestigesieg gegen Verfolger Rapid machten die Seriensieger am Mittwochabend das dritte Double in Folge perfekt und liegen in der Meistergruppe zwei Partien vor Schluss uneinholbar voran. Es ist bereits der zwölfte Meistertitel in der Red-Bull-Ära (seit 2005).

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Ein Doppelpack von Patson Daka bedeutete Salzburgs Meisterstück