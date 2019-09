Salzburg in zu Ende gehender Transferzeit in der Hauptrolle

In der am Montag um Mitternacht zu Ende gehenden Transferzeit der Fußball-Bundesliga war wieder einmal Red Bull Salzburg der Hauptdarsteller. Zwar sorgte Sturm Graz mit der leihweisen Verpflichtung des bulgarischen Teamspielers Kiril Despodow zumindest vorläufig für das Highlight des Abschlusstages, in den Wochen davor gehörten die Schlagzeilen aber zumeist dem Serienmeister.

SN/APA (EXPA/Adelsberger)/EXPA/STEF Eifriges Kommen und Gehen im Sommer beim Meister