Salzburg ist bei Rapid auf einen schönen Sieg aus

Fußball-Meister Salzburg will die Zügel im Bundesliga-Saisonfinish nicht schleifen lassen. Man fahre hoch motiviert zum Gastspiel bei Rapid am kommenden Sonntag, erklärte Sportchef Christoph Freund am Mittwoch. "Wir wissen auch, wie schön es ist, dort zu gewinnen. Die schönsten Siege sind fast immer in Wien." Sieben der jüngsten zehn Liga-Duelle mit Rapid in Wien gingen an die Salzburger.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Salzburg freut sich auf den Wien-Trip