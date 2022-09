Salzburg kann Finanz-"Flughöhe" nur noch graduell steigern

Sportlich ist Fußball-Serienmeister Salzburg in der Erfolgsspur, auch wirtschaftlich zieht er einsame Kreise. "Wir haben für österreichische Verhältnisse eine gewisse Flughöhe erreicht", sagte Geschäftsführer Stephan Reiter, dessen Club im kleinen Markt langsam aber sicher am Plafond kratzt. "Riesige Sprünge sind nicht mehr möglich, aber mit Feinadjustierung arbeiten wir an Steigerungen", meinte Reiter vor dem CL-Spiel bei Chelsea am Mittwoch (21.00/live Sky, DAZN, ServusTV).

SN/APA/KRUGFOTO Salzburg-Geschäftsführer Reiter (l.) hat gut lachen