Salzburg kehrt mit Pragmatismus zurück an Tabellenspitze

Red Bull Salzburg hat sich am Sonntag mit einer staubtrockenen Leistung die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückgeholt. Der Titelverteidiger präsentierte sich beim 2:0 in Altach äußerst pragmatisch - es gab kein Spektakel zu sehen, dafür aber Stabilität in der Defensive, wodurch die "Bullen" erstmals nach elf Pflichtspielen eine Partie wieder ohne Gegentreffer beendeten.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Daka traf für Salzburg, das diesmal ohne Gegntor blieb