Salzburg lehnte Barca-Anfrage für Talent Adeyemi ab

Auch ein kolportiert saftiges Angebot des FC Barcelona hat Fußballmeister Salzburg nicht weich werden lassen. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete, lehnten die "Bullen" eine Anfrage bezüglich ihres 17-jährigen Sturmtalents Karim Adeyemi ab - trotz Aussicht auf angeblich 15 Millionen Euro. "Ein Verkauf ist aktuell kein Thema für uns", zitierte die Zeitung Sportdirektor Christoph Freund.

Der deutsche Nachwuchsteamspieler Adeyemi ist seit 2018 in Salzburg und kickt aktuell für den FC Liefering in der 2. Liga. In der laufenden Saison hält er bei fünf Toren und traf auch in der Youth League, dem Champions-League-Nachwuchsbewerb, in drei Partien zweimal.

Quelle: APA