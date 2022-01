Salzburg muss mehrere Wochen auf Seiwald verzichten

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg muss "etliche Wochen" auf seinen Mittelfeld-Jungstar Nicolas Seiwald verzichten. Das gaben die "Bullen" am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Beim 20-jährigen ÖFB-Teamspieler seien im Lauf der Leistungstests zum Trainingsstart Schmerzen im linken Knie akut geworden, die sich schließlich als Meniskusverletzung entpuppt hätten, hieß es. Seiwald musste deshalb am Dienstag operiert werden.

SN/APA (AFP)/DENIS CHARLET Salzburg-Jungstar Seiwald (r.) fällt nach Knie-OP länger aus