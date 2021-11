Salzburg nur mit torlosem Remis gegen Admira

Red Bull Salzburg hat am Samstag in der 15. Runde der Fußball-Bundesliga gegen die Admira daheim nur ein 0:0 erreicht. Der Tabellenführer blieb somit erstmals in dieser Saison ohne Bundesliga-Heimsieg und erstmals seit 43 Liga-Heimspielen ohne Torerfolg. Die geglückte Generalprobe vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag beim französischen Meister OSC Lille blieb somit aus.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Andreas Herzog entführt mit der Admira einen Punkt aus Salzburg