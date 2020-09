Salzburg peilt beim WAC erfolgreichen Liga-Start an

Red Bull Salzburg hat beim Start in die neue Fußball-Bundesliga-Saison ein klares Ziel vor Augen. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag gegen den WAC will der Serienmeister gleich zu Beginn ein klares Statement abgeben und sich für das Champions-League-Play-off Ende September aufwärmen. "Unsere beste Vorbereitung darauf sind gute Leistungen in den ersten Liga-Spielen", sagte Trainer Jesse Marsch.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK RBS-Trainer Marsch peilt drei Punkte an