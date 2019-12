Salzburg-Profi Farkas erlitt im Oktober Schlaganfall

Fußballprofi Patrick Farkas von Meister Red Bull Salzburg hat am 21. Oktober einen Schlaganfall erlitten. Das bestätigte der 27-jährige Burgenländer am Samstag in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe). Demnach habe sich bei einem Krafteinsatz im Trainingszentrum in Taxham ein Gerinnsel gelöst und sei ins Gehirn geschossen.

SN/APA/BARBARA GINDL Seit seinem Zusammenbruch hat Farkas kein Spiel mehr bestritten