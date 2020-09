Salzburg-Profi Jérôme Onguéné: Gut drauf trotz Covid-19

Der während der Länderspielpause mit Covid-19 infizierte Spieler von Red Bull Salzburg meldet sich aus der Quarantäne: "Ich fühle mich gut", teilte der Franzose mit.

Am Montag hatte der Club gemeldet, ein Spieler des Profikaders sei nach einer Auslandsreise "leicht positiv" (was es laut Medizinern ebenso wenig gibt wie "ein bisschen schwanger") getestet worden. Der Name des Betroffenen war nicht bekannt gegeben worden.

Das erledigte der Kicker nun selbst. Auf seinem Instagram-Account ließ der für Kamerun spielende Franzose seine Fans wissen: "Ich habe keine Symptome und schlage die Zeit in der Quarantäne mit FIFA-Zocken tot."

Wie von den "Salzburger Nachrichten" berichtet war der Infizierte einer Gruppe derzeit leicht angeschlagener Spieler zuzuordnen, der auch Onguénés Landsleute Antoine Bernede und Oumar Solet angehören. Weitere Testungen im Kader verliefen durchwegs negativ, beim 10:0-Sieg im ÖFB-Cup gegen Schwarz Weiß Bregenz zeigte sich der Serienmeister unbeeindruckt.

Die ersten Genesungswünsche ("Get well soon, my friend") kamen just von André Ramalho, einem der Konkurrenten Onguénés um einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Für den Saisonauftakt in der Bundesliga am Sonntag beim WAC sowie in den nächsten Wochen wird der 22-jährige Onguéné jedenfalls einmal kein Thema sein.

Quelle: SN