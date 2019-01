Salzburg reist mit 28 Spielern zum Trainingslager nach Lagos

Fußball-Meister Red Bull Salzburg reist am Donnerstag mit 28 Kickern zum Trainingslager nach Lagos (Portugal). Dazu zählen auch die Kooperationsspieler Adbourahmane Barry, Mahamadou Dembele und Alexander Schmidt. Bis zur Rückreise am 2. Februar stehen für die "Bullen" an der Algarve zehn Trainingseinheiten sowie Testspiele gegen Slavia Prag und Beijing Guoan auf dem Programm.

SN/GEPA pictures Bullen-Coach Marco Rose.