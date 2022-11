Salzburg schickt WAC mit 2:1 noch tiefer in die Krise

Red Bull Salzburg hat seine Vormachtstellung in der Fußball-Bundesliga untermauert und den WAC noch tiefer in die Krise geschickt. Drei Tage nach dem Aus in der Champions League setzte sich der Serienmeister am Samstag mit 2:1 (2:0) in Wolfsberg durch. Damit baute die Truppe von Matthias Jaissle die Tabellenführung nach 15 Runden vorerst auf fünf Punkte aus, Verfolger Sturm ist am Sonntag noch in Altach zu Gast. Für den WAC war es die fünfte Niederlage in Serie.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Salzburg für den WAC eine Nummer zu groß