Salzburg schießt sich in Lustenau in Champions-League-Form

Red Bull Salzburg hat sich am Samstag in der heimischen Fußball-Meisterschaft für die nahende Champions League warm geschossen. 48 Stunden nach der Auslosung der Gruppen in der Königsklasse sowie zehn Tage vor dem ersten Heimspiel gegen den AC Milan fertigte das Team von Trainer Matthias Jaissle in Vorarlberg den bisher so erfolgreich auftretenden Aufsteiger Austria Lustenau mit 6:0 ab. "Das war von uns die bisher beste Saisonleistung", wusste Jaissle.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Dijon Kameri gab eine Talentprobe ab