Salzburg setzt über 100 Mio. um - Drei Erstligisten im Minus

Meister Salzburg hat im vergangenen Geschäftsjahr erneut die Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro geknackt. Laut den Finanzkennzahlen, die die Fußball-Bundesliga am Dienstag veröffentlicht hat, machte der Liga-Krösus bei Einnahmen von 112 Mio. einen Gewinn von knapp fünf Mio. Euro. Der Champions-League-Starter ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie jener Club, der am meisten Geld verdient hat. Groß war das Minus erneut bei der Austria. Die Wiener machten 4,7 Mio. Euro Verlust.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Leere Ränge zeigten auch bei Salzburgs Einnahmen Wirkung