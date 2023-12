Salzburg nach 1:0-Sieg bei Rapid Bundesliga-Winterkönig

Red Bull Salzburg hat sich in der Fußball-Bundesliga die Winterkrone aufgesetzt. In ihrem letzten Liga-Match vor der Pause setzten sich die "Bullen" am Samstag in Wien mit 1:0 gegen Rapid durch. Das Tor machte Verteidiger Kamil Piatkowski (19.). Der LASK sicherte Platz drei mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Schlusslicht Austria Lustenau ab. Das Kräftemessen der Austrias aus Klagenfurt und Wien endete in Kärnten mit einem 2:2-Remis. Klagenfurt ist Vierter, die Wiener sind Achter.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Burgstaller (r.) im Zweikampf gegen Baidoo

Die auf Platz sechs rangierenden Rapidler, die sich durchaus Chancen erarbeiteten, haben somit auch das 21. Pflichtspiel nacheinander gegen Salzburg sieglos bestritten. Erstmals unter Trainer Robert Klauß mussten die Grün-Weißen als Verlierer vom Platz. Für Salzburg bedeutete der Sieg, dass der zweitplatzierte SK Sturm, der am Sonntag Altach empfängt, mit einem Sieg höchstens auf zwei Punkte herankommen kann. Ebenfalls am Sonntag im Einsatz ist Blau-Weiß Linz, das daheim auf die WSG Tirol trifft. Hartberg bekommt es zu Hause mit dem WAC zu tun.