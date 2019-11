Salzburg sparte bei Pflichtsieg in Mattersburg Kräfte

Drei Punkte, ein Triple-Pack von Patson Daka und gesparte Kräfte - für Fußballmeister Red Bull Salzburg ist der Samstag in der Bundesliga nach Plan verlaufen. Der Tabellenführer siegte glanzlos mit 3:0 und kann am Dienstag mit viel Selbstvertrauen in die Champions-League-Partie bei Napoli gehen. "Der Matchplan von Mattersburg hat es uns sehr schwer gemacht", gab Salzburg-Coach Jesse Marsch zu.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Patson Daka zeigte sich sehr effektiv