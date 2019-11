Salzburg startet gegen Admira wohl mit Haaland und Stankovic

Fußball-Meister Red Bull Salzburg wird zum Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Admira wohl mit zwei prominenten Rückkehrern in der Startformation antreten. Wie Trainer Jesse Marsch am Freitag bekannt gab, dürften sowohl Erling Haaland als auch Cican Stankovic in der Südstadt beginnen.

SN/APA/KRUGFOTO Torwart Stankovic kehrt in die Startelf zurück