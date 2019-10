Salzburg startet gegen Sturm in unterhaltsame Wochen

Red Bull Salzburg startet in Graz in durchwegs Unterhaltung versprechende Wochen. Der in der Fußball-Bundesliga schier unantastbare Meister gastiert am Samstag (17.00 Uhr) in Graz, Hausherr Sturm droht nach nur einem Sieg in den jüngsten vier Runden der nächste Rückschlag. Salzburg-Coach Jesse Marsch machte den Steirern wenig Hoffnung: "Wir sind derzeit frisch, heiß, in guter Form und bereit."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Dichtes Programm nach der Länderspielpause