Salzburg startet mit 2:1-Sieg bei Rapid ins Liga-Frühjahr

Red Bull Salzburg hat das Fußball-Bundesliga-Frühjahr standesgemäß mit einem Sieg eröffnet. Der Serienmeister lag am Freitag bei Rapid zum Auftakt der 19. Runde zwar mit 0:1 zurück, behielt am Ende aber noch mit 2:1 die Oberhand. Damit gelang der Truppe von Coach Matthias Jaissle die Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern München am Mittwoch, jene der Wiener vor dem Europa-Conference-League-Duell mit Vitesse Arnheim misslang hingegen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Okafor avancierte spät zum Matchwinner