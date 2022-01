Salzburg stattet Stürmer Reischl mit Vertrag bis 2026 aus

Red Bull Salzburg hat einen Rohdiamanten langfristig an den Club gebunden. Der 18-jährige Pongauer Luka Reischl unterschrieb am Sonntag beim überlegenen Fußball-Bundesliga-Tabellenführer einen bis Ende Juni 2026 gültigen Vertrag. Zuvor hatte der 1,84 Meter große ÖFB-Nachwuchs-Teamstürmer 35 Mal für den in der 2. Liga engagierten Partnerverein FC Liefering gespielt sowie sich auch im Youth-League-Team der Salzburger in Szene setzen können.