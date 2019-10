Salzburg-Stürmer Haaland Finalist für "Golden Boy 2019"

Die Tore von Erling Haaland für Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg haben europaweit auf den jungen Norweger aufmerksam gemacht. Der 19-Jährige scheint in der Liste der Finalisten für den "Golden Boy 2019" auf, mit dem die italienische Tageszeitung Tuttosport den besten U21-Spieler des Jahres ehrt. 20 Talente sind noch im Rennen, der Gewinner wird am 16. Dezember in Turin bekanntgegeben.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Salzburgs "Golden Boy" ist Sturm-Talent Erling Haaland schon jetzt