Erling Haaland hat dem norwegischen Fußball-Nationalteam für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele verletzungsbedingt abgesagt. Der 19-jährige Stürmer laboriert an einem Bluterguss im Hüftbeugemuskel und war auch am Sonntag nicht im Kader von Red Bull Salzburg für das Bundesliga-Heimspiel gegen Altach. Norwegen trifft am 12. Oktober auf Spanien und drei Tage später auf Rumänien.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Haaland stand nicht im Salzburg-Kader