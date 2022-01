Salzburg testet auch noch gegen WSG Tirol

Nach der SV Ried und der Admira misst sich Salzburg in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison noch mit einem weiteren Fußball-Bundesliga-Rivalen. Der überlegene Tabellenführer tritt am Samstag (15.00 Uhr) in der Red Bull Arena vor leeren Rängen gegen WSG Tirol an. Nicht dabei ist der 21-jährige Offensivspieler Brenden Aaronson, der mit dem US-amerikanischen Nationalteam in der WM-Qualifikation auf El Salvador, Kanada und Honduras trifft und erst am 4. Februar retour kommt.