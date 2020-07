Salzburg testet vor Zuschauern gegen Ajax Amsterdam

Fußball-Meister Salzburg nimmt am kommenden Montag mit Corona- und Leistungstests die Vorbereitung auf die neue Saison auf.

Nach einem Trainingslager in Bramberg im Oberpinzgau (1. bis 8. August) testen die "Bullen" kurz vor Saisonbeginn gegen Ajax Amsterdam. Der Testspiel-Kracher soll am 22. August in der Red Bull Arena vor 1250 Zuschauern stattfinden, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Die Auserwählten sind demnach VIP- und Business-Card-Besitzer. Servus TV überträgt die für 16.00 Uhr angesetzte Partie live.

