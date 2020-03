Wie Jesse Marsch mit der Coronakrise und dem Stillstand im Weltfußball umgeht und warum gerade jetzt der Teamspirit von Red Bull Salzburg so wichtig ist, beschreibt der Bullen-Trainer im SN-Interview.

Telefonkonferenz mit Jesse Marsch. Wir erreichen den Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg daheim in seinem Haus in Eugendorf. Wo auch sonst in den Tagen der Coronakrise. Während seine Frau das Mittagessen zubereitet und seine drei Kinder für die Schule ...