Salzburg-Trainer Marsch: "Ich bleibe sicher hier"

Red Bull Salzburg hat am Sonntag den siebenten Fußball-Meistertitel in Folge fixiert, und zur Feier des Tages hat Trainer Jesse Marsch ein klares Bekenntnis für einen Verbleib in der Mozartstadt abgegeben. Der US-Amerikaner, der zuletzt mit einem Wechsel zu Dortmund in Verbindung gebracht wurde, nimmt auch in der kommenden Saison auf der "Bullen"-Bank Platz.

SN/APA/BARBARA GINDL Marsch gab klares Bekenntnis für Verbleib in Salzburg ab