Salzburg-Trainer Rose sieht LASK als schärfsten Konkurrenten

Salzburgs Marco Rose sieht den LASK als derzeit stärksten Konkurrenten des Meisters in der Fußball-Bundesliga. "Den LASK muss man am Zettel haben. Da kann keiner mehr drum herumreden", sagte der Trainer des Tabellenführers am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Nach acht Siegen in acht Runden liegt Salzburg an der Spitze derzeit fünf Zähler vor dem ersten Verfolger aus Linz.

SN/APA (AFP)/ROBERT MICHAEL Der LASK ist nicht zu unterschätzen, meint Rose